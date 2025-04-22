Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Монреалем" в плей-офф

Global Look Press / Gerry Angus / Icon Sportswire via Дубль российского нападающего Александра Овечкина принес "Вашингтон Кэпиталз" принес его команде победу над "Монреаль Канадиенс" в первом матче плей-офф Кубка Стэнли.
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