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Жители Краснодарского края могут оплачивать коммуналку через новое приложение "Госуслуги.Дом"

Жители Краснодарского края могут оплачивать коммуналку через новое приложение "Госуслуги.Дом"

Через новую платформу можно также подавать показания счётчиков.Новое приложение для оплаты коммуналки и передачи показаний счётчиков появилось на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ").

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