Жители Краснодарского края могут оплачивать коммуналку через новое приложение "Госуслуги.Дом"

Через новую платформу можно также подавать показания счётчиков.Новое приложение для оплаты коммуналки и передачи показаний счётчиков появилось на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ").
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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