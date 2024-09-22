Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский согласился говорить с Россией "в любом формате"

Зеленский согласился говорить с Россией "в любом формате"

Царьград Владимир Зеленский признался журналистам, что готов говорить с Россией "в любом формате".

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