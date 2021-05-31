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Евро-2021 (U21). 1/4 финала. Португалия выбила Италию в овертайме, Германия по пенальти прошла Данию, Испания одолела Хорватию

В 1/4 финала молодежного чемпионата Европы сборная Испании одолела Хорватию (2:1), Нидерланды победили Францию (2:1), Италия проиграла Португалии в дополнительное время (3:5), Германия в серии пенальти переиграла Данию (2:2, 6:5 по пенальти).

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