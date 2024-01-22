Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Японские акции продолжают ралли

Японские акции продолжают ралли

Японские акции позволили подрасти фьючерсам на американские и европейские бумаги в понедельник, 22 января, так как ажиотаж вокруг искусственного интеллекта подстегнул рост технологического сектора в преддверии недели, насыщенной заседаниями центральных банков, экономическими данными и корпоративными отчетностями.

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