Японские акции продолжают ралли

Японские акции позволили подрасти фьючерсам на американские и европейские бумаги в понедельник, 22 января, так как ажиотаж вокруг искусственного интеллекта подстегнул рост технологического сектора в преддверии недели, насыщенной заседаниями центральных банков, экономическими данными и корпоративными отчетностями.