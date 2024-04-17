Астраханские инспекторы изъяли у иногородних туристов запретную воблу

Рейд проходил на территории Камызякского района вдоль реки Обухская, канала Рытый и протоки Жеребец. До разрешенного периода, когда рыбаки смогут легально закинуть в астраханские водоемы свои удочки и поймать ту самую ценную воблу, осталось всего 3 дня.