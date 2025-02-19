Силовики пришли с проверкой в бар «Фогель»

Силовики провели проверку в петербургском баре «Фогель», сообщает РИА Новости. Источник агентства заявил, что в заведении часто собираются сторонники организаций движения «Весна» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом) и «ФБК» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом).