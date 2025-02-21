Для студентов УдГУ провели экскурсию на объекте «Россети Центр и Приволжье» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго» провели экскурсию для студентов и преподавателей факультета «Электроэнергетика и электротехника» кафедры теплоэнергетики Института нефти и газа Удмуртского государственного университета.
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