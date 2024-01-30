WSJ: оторвавшаяся в полете дверь Boeing 737 могла быть не закреплена

Wikimedia/Bill Abbott Дверь, которая оторвалась в полете у самолета компании Alaska Airlines в начале января, скорее всего, вообще не была закреплена болтами, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
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