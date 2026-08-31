«Мечи Джедая» против дронов ВСУ: как новый лазер защищает стратегические объекты России

Новый лазерный комплекс «Мечи Джедая» уничтожил сотни дронов ВСУ.Российские вооружённые силы активно применяют лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками противника.
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