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Максимальная температура: во Владивостоке включат отопление на полную мощность

Максимальная температура: во Владивостоке включат отопление на полную мощность

Сегодня, 5 мая, система отопления во Владивостоке начнет работать на полную мощность. Это необходимо для проведения испытаний теплосетей и выявления порывов, дефектов и мест потенциальных аварий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу АО «ДГК».

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