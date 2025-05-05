Максимальная температура: во Владивостоке включат отопление на полную мощность

Сегодня, 5 мая, система отопления во Владивостоке начнет работать на полную мощность. Это необходимо для проведения испытаний теплосетей и выявления порывов, дефектов и мест потенциальных аварий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу АО «ДГК».