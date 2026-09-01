Воронежская Госжилинспекция аннулировала лицензию компании, управляющей семью многоэтажками

Компания обслуживала семь многоквартирных домов по адресам: бульвар Победы, 42; улица Рокоссовского, 45; улица Маршала Жукова, 3; улица Ломоносова, 114/28; улица Нарвская, 15; улица Острогожская, 168/3, а также улица Фридриха Энгельса, 11.
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