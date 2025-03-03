Трамп не согласился с тем, что сделка с Украиной по минеральным ресурсам "мертва"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг предположение о том, что после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с руководством американской администрации в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Киевом "мертва".
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