ВСУ атаковали ТЦ в Мариуполе с помощью четырех дронов

МАРИУПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Четыре беспилотника-камикадзе FP-1/2 были задействованы ВСУ для атаки на гипермаркет "Галактика" в Мариуполе, сообщили ТАСС работавшие на месте представители Управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.