ВСУ атаковали ТЦ в Мариуполе с помощью четырех дронов

МАРИУПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Четыре беспилотника-камикадзе FP-1/2 были задействованы ВСУ для атаки на гипермаркет "Галактика" в Мариуполе, сообщили ТАСС работавшие на месте представители Управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым