В Анталье задержали 10 рейсов в РФ и РБ, пассажиры ждут вылет часами

В аэропорту Антальи задержали 10 рейсов, которые должны были доставить туристов в Россию и Беларусь. Пассажиры ждали от 35 минут до 4 часов 50 минут, а в терминале жаловались на сервис.
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