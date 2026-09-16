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В Анталье задержали 10 рейсов в РФ и РБ, пассажиры ждут вылет часами

В Анталье задержали 10 рейсов в РФ и РБ, пассажиры ждут вылет часами

В аэропорту Антальи задержали 10 рейсов, которые должны были доставить туристов в Россию и Беларусь. Пассажиры ждали от 35 минут до 4 часов 50 минут, а в терминале жаловались на сервис.

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