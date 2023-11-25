Смелый прогноз о будущем «кулька»  

21 ноября зампред регионального правительства Артём Никитин в интервью, которое в прямом эфире транслировалось в паблике «Рязанская область», заявил, что подготовка специалистов, которых когда-то готовил Рязанский филиал Московского государственного института культуры (МГИК), в народе именуемый «кульком, может возобновиться уже в 2024 году.