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Смелый прогноз о будущем «кулька»  

21 ноября зампред регионального правительства  Артём Никитин в интервью, которое в прямом эфире транслировалось в паблике «Рязанская область», заявил, что подготовка специалистов, которых когда-то готовил Рязанский филиал Московского государственного института культуры (МГИК), в народе именуемый «кульком, может возобновиться уже в 2024 году.

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