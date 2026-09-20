Мастер эпатажа: как очередной перформанс Дали чуть не стал для него последним

В 1936 году испанский сюрреалист читал лекцию и… Едва не задохнулся на глазах у зрителей! А все решили, что так и задумано .
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