Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Когда украинцев стали называть «украинцами»

Ответ на этот вопрос неудобен для всех сторон сразу. Слову «Украина» больше восьми веков, слову «украинец» в его нынешнем смысле — чуть больше ста лет, а между этими датами оно успело поменять значение несколько раз.

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