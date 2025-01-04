В Сети обсуждают пророчества Вольфа Мессинга о будущем России и всего мира

На фоне российско-украинского конфликта, израильско-палестинского противостояния, последних событий в Сирии, приведших к уходу от власти Башара Асада, в Сети вспомнили о пророчестве знаменитого прорицателя Вольфа Мессинга.
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