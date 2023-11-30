Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Службе оперативного контроля Мосэкомониторинга исполнилось пять лет Мэр столицы Сергей Собянин сообщил журналистам Агентства городских новостей «Москва» о снижении концентрации вредных частиц в воздухе города на 20% за пять лет.
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