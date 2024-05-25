Какая красотка! Старшая дочка Хайди Клум затмила мать на красной дорожке

Лени привела в восторг гостей фестиваля. Дочка Хайди Клум оказалась в центре внимания20 летняя Лени – старшая из четверых детей Хайди Клум — ухитрилась привлечь к себе внимание гостей мероприятия в Каннах, находясь при этом рядом со своей знаменитой мамой.