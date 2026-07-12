Сёрфинг будущего: девушка протестировала электрическую доску на воде

Девушка в Китае продемонстрировала необычное устройство — электрическую доску для сёрфинга. В отличие от классического сёрфа, ей не нужны волны: встроенный электродвигатель позволяет двигаться по воде самостоятельно.
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