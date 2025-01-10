«Русские для местных жесткие и сильные. Часто говорят про Путина». Талант из Швеции с нашими корнями хочет в Россию

А пока — в бывшем клубе Дьекереша.Антон Курочкин родом из шведского города Тролльхеттан. Там в начале века играл в хоккей с мячом его отец Алексей Курочкин — уроженец Урала и бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Казахстана.
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