«Русские для местных жесткие и сильные. Часто говорят про Путина». Талант из Швеции с нашими корнями хочет в Россию

А пока — в бывшем клубе Дьекереша.Антон Курочкин родом из шведского города Тролльхеттан. Там в начале века играл в хоккей с мячом его отец Алексей Курочкин — уроженец Урала и бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Казахстана.