Embraer представила новое поколение самого продаваемого легкого бизнес-джета в мире

Легкий бизнес-джет Phenom 300 / © Paul Bowen / Embraer Новая версия сохранила звание самого быстрого и дальнобойного легкого бизнес-джета, одновременно получив заметные улучшения в области безопасности, авионики, летных характеристик и комфорта пассажиров.
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