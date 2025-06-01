Конкурс с призом! — задачка про трюк с ручником

ЗАДАЧА № 205Трюк с ручникомПетрович купил сильно подержанный Volkswagen Tiguan. Сняв заднее колесо, пригорюнился: как заменить задние тормозные колодки с этим, будь он неладен, электронным ручником? Что-либо разбирать в этом приводе или отсоединять – боязно.
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