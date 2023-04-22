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Яннис Адетокумбо пропустит 3-й матч серии против «Майами» из-за травмы спины

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не примет участие в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» (1-1) из-за травмы спины, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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