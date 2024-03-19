Главное назначение «русских» предателей — это не штурм границ со смертельным исходом и даже не запись постановочных видео о прорыве на территорию России. Их главное предназначение — это шантаж ими релокантов

Почему эту мразь не отлавливаем и не развешиваем на столбах от д.Тетки до харькова...!?

Boris Borisov

Потому, что правят нами люди у которых дети учатся и живут за границей. И легко может статься, что у кого-нибудь , разумеется чисто случайно, будет обнаружено 300 граммов героина... ... ... ... А папы не хотят" глотать пыль ", о которой предупреждал Путин .