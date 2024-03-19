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  • Марина
    🤣😂😂😂😂😂😂😂😂книгу, за ночь?))))) Вы нне подражаемы))))) Хоть иногда не пробовали ДУМАТЬ прежде чем что-то напис...Устроившего сканд...
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Главное назначение «русских» предателей — это не штурм границ со смертельным исходом и даже не запись постановочных видео о прорыве на территорию России. Их главное предназначение — это шантаж ими релокантов

Главное назначение «русских» предателей — это не штурм границ со смертельным исходом и даже не запись постановочных видео о прорыве на территорию России. Их главное предназначение — это шантаж ими релокантов

Оперная певица и иноагент Мария Максакова сообщила, что у всех несогласных россиян наконец появился настоящий выбор — не сидеть и жаловаться, а вступать в добровольческие террористические организации вроде тех, что называют себя РДК или «Легион «Свобода России» (запрещены в РФ).

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Комментарии
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Александр Николаевич
Почему эту мразь не отлавливаем и не развешиваем на столбах от д.Тетки до харькова...!?
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17 час.
Boris Borisov
Потому, что правят нами люди у которых дети учатся и живут за границей. И легко может статься, что у кого-нибудь  , разумеется чисто случайно, будет обнаружено 300 граммов героина... ... ... ...  А папы не хотят&quot; глотать пыль &quot;, о которой предупреждал Путин .
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14 час.
Сергей Иванов
Всплыло! Г...о
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2 час.

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