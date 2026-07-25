Путин получил от Токаева неожиданный подарок

В Омске на форуме межрегионального сотрудничества президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому лидеру Владимиру Путину картину, на которой изображены ученый и географ Чокан Валиханов и писатель Федор Достоевский.
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