В Астрахани ведут ремонт деформационных швов на Старом мосту

А также сделают ямочный ремонт на наиболее проблемных участках. В Астрахани на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту через Волгу (Старом мосте) администрация города совместно с ОАО «РЖД» ведет ремонт деформационных швов, расположенных по полосе, ведущей из города в Трусовский район.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии