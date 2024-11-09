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  • Людмила Ненашева
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В Астрахани ведут ремонт деформационных швов на Старом мосту

В Астрахани ведут ремонт деформационных швов на Старом мосту

А также сделают ямочный ремонт на наиболее проблемных участках. В Астрахани на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту через Волгу (Старом мосте) администрация города совместно с ОАО «РЖД» ведет ремонт деформационных швов, расположенных по полосе, ведущей из города в Трусовский район.

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