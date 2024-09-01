Как бы старательно мы не вытирали стиральную машинку снаружи и внутри, рано или поздно в ней образуется неприятный запах, а вслед за ним и – плесень.
Как раз и навсегда избавиться от плесени в стиральной машинке
Комментарии
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Светлана Ефименко
а самое лучшее и эфективное средство это лимонка запустить если сильно было грязное белье, в пустой барабан и в корытце где кладется порошок , отбеливающе и,т лимонку вклибить машинку на час только убрать отжим на ноль поставить чтоб не работал отжим и можно делать эту "процедуру " один раз в месяц, но барабан держать по возможности открытым и не будет ни какой плесени! удачи
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6 час.
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