Как раз и навсегда избавиться от плесени в стиральной машинке

Светлана Ефименко

а самое лучшее и эфективное средство это лимонка запустить если сильно было грязное белье, в пустой барабан и в корытце где кладется порошок , отбеливающе и,т лимонку вклибить машинку на час только убрать отжим на ноль поставить чтоб не работал отжим и можно делать эту "процедуру " один раз в месяц, но барабан держать по возможности открытым и не будет ни какой плесени! удачи