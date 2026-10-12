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Газета.ру

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Актер Ар Джей Митт из сериала "Во все тяжкие" покончил жизнь самоубийством

Актер Ар Джей Митт из сериала "Во все тяжкие" покончил жизнь самоубийством

Американский актер Ар Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 34 лет.

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