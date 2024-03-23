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Почему специальная военная операция де-факто стала войной

Почему специальная военная операция де-факто стала войной

Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на компромиссы и запустил процесс тотального противостояния.

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