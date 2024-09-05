В Бурятии воспитательницу обвинили в истязании малолетних детей

В отношении воспитателя муниципального детского сада Бурятии возбудили уголовное дело.Следком республики сообщает, что ее обвиняют в истязании детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением.