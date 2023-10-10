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Боярская о слухах о беременности: «Будете много знать, скоро состаритесь»

Боярская о слухах о беременности: «Будете много знать, скоро состаритесь»

Боярская о слухах о беременности: «Будете много знать, скоро состаритесь»Content image for: 494979 | Елизавета БоярскаяАктриса Елизавета Боярская отказалась в шоу «Ты не поверишь!» комментировать слухи о беременности«Будете много знать, скоро состаритесь», — заявила артистка.

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