Почти 160 помещений выдали в Подмосковье по проекту «Недвижимость за 1 рубль» в прошлом году

Новую программу поддержки бизнеса «Недвижимость за 1 рубль» запустили в Подмосковье в прошлом году. Благодаря этому сервису компании малого и среднего бизнеса получили почти 160 объектов для реализации своих инвестиционных идей.
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