💯 В Крыму 31 человек набрал 100 баллов на ЕГЭ В этом году больше всего стобалльных результатов получено по литературе и русскому языку, математике и физике, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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💯 В Крыму 31 человек набрал 100 баллов на ЕГЭ В этом году больше всего стобалльных результатов получено по литературе и русскому языку, математике и физике, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.