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МО: Средствами ПВО в течение ночи украинские БПЛА перехвачены и сбиты над шестью российскими регионами

МО: Средствами ПВО в течение ночи украинские БПЛА перехвачены и сбиты над шестью российскими регионами

Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку атаковать российские регионы беспилотниками самолетного типа, по данным Минобороны, ударов ракетами западного производства в течение ночи Киев не наносил.

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