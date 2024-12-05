В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину

В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине @ Monika Skolimowska/DPA/ТАСС Tекст: Антон Антонов В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.
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