Как поставить точку в отношениях с акне

Акне — назойливый спутник и жуткий собственник, который не любит расставаний. Он всегда будет отговаривать от фотосессий и вечеринок, заставит ежедневно наносить тональный крем и будет нашептывать, что вы недостаточно красивы.
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