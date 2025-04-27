Ким Чен Ын назвал участие северокорейских войск в освобождении Курщины священной миссией

СЕУЛ, 28 апреля, ФедералПресс. КНДР официально подтвердила отправку своих войск в Россию для участия в боевых действиях, объявив это шагом в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между двумя странами.
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