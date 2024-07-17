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Критикующая ВСУ депутат Верховной Рады покинула правящую фракцию

Критикующая ВСУ депутат Верховной Рады покинула правящую фракцию

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая покинула правящую фракцию «Слуга народа». Об этом в Telegram-канале сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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