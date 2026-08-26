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Дарья Мороз и продюсер Иван Яковенко на фестивале «Короче»: слухи о романе и молчание на двоих

Дарья Мороз и продюсер Иван Яковенко на фестивале «Короче»: слухи о романе и молчание на двоих

На калининградском фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче» объективы светских хроникеров быстро переключились с конкурсных премьер на красную дорожку.

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