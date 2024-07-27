Археологи раскрыли тайну древней церкви, раскопанной в Великом Новгороде

Российские археологи впервые детально изучили основание фундамента храма Бориса и Глеба, одной из первых каменных церквей на территории Великого Новгорода, и обнаружили внутри него крупные дубовые брусья, аналоги которых использовались византийскими зодчими и их русскими учениками в домонгольскую эру.