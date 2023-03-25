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У Икарушки бедного только ножки торчат: в чем секрет живучести греческих мифов

У Икарушки бедного только ножки торчат: в чем секрет живучести греческих мифов

Британский эллинист Ричард Бакстон, обстоятельно исследовавший огромный корпус греческих мифов в фундаментальном труде 2004 года The Complete World of Greek Mythology (не переведенном на русский), для новой книги выбрал всего восемь сюжетов, наиболее «живучих» не только в литературе и искусстве разных эпох, но и в современном массовом сознании: «Сегодня трудно представить себе интеллектуальный спор, нравственную дилемму или политический кризис, которые не давали бы повода вспомнить тот или иной греческий миф».

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