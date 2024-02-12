Украина испытывала на жителях Мариуполя западные фармпрепараты

На пациентах больницы в Мариуполе в течение нескольких лет проводились испытания ревматологических лекарственных препаратов для крупных западных фармацевтических компаний, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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