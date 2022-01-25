Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Опять бред про немецкое золото.Смените заезженную пластинку.Немецкое золото б...
  • Виктор Михайлов
    До каких пор президент В.В. Путин будет терпеть в своём окружении Кудрина ? Есть вопросы и к Миниханову и Хуснуллину ...Новая угроза: сою...
  • Александр
    Остаётся понять,почему зарплаты при капитализме в разы выше,чем при советском социализме,а цены в магазинах ниже,чем ...Революция ради 7%...

Гинцбург призвал за полгода привить от коронавируса 10 млн подростков

Гинцбург призвал за полгода привить от коронавируса 10 млн подростков

В России за полгода желательно привить от коронавируса 10 млн подростков, чтобы обезопасить их от тяжёлой болезни, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург:«Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжёлых случаев, обусловленных COVID-19».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх