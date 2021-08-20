Коронавирус: новости сегодня. «Спутник V» модифицировали, определен порядок вакцинации школьников

Минздрав РФ порекомендовал ВИЧ-инфицированным вакцинироваться от COVID-19 Сегодня, 20 августа — 595-й день с момента нахождения коронавируса в китайском городе Ухань и 526-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).