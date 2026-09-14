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Блогер Алинә Гыймалтдинова Түбән Камага теләктәшлек белдерү флешмобына кушылды

Блогер Алинә Гыймалтдинов Түбән Камага дошманның чираттагы пилотсыз очкычы һөҗүм иткәннән соң башлап җибәрелгән флешмобка кушылды.

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