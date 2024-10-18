Из горящей пятиэтажки под Петрозаводском эвакуировали людей

Вечером в поселке Мелиоративный вспыхнул пожар Вечером 17 октября на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Лесной в поселке Мелиоративный.
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