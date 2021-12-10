Шуточно-правдивые иллюстрации о том, как сложно быть девушкой

Аргентинский иллюстратор Агyстина Герpеро (Аgustina Guеrrero) не понаслышке знает, как это быть девушкой, именно поэтому она создала шуточную, но в тоже время весьма правдивую серию рисунков, в которой отражает все «прелести» женских будней.