С нами не соскучишься!

8 009 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kostinovsky
    2,54 мм - это одна линия (Линия - десятатя часть дюйма). Знаменитая трехлинейка - это и есть 7,62 мм.Почему пули калиб...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии подделывали и кофе и шоколад и молоко и масло....... и НИКТО не вякал - брали и радовались - потому как вы...Как проверить кач...
  • Homo Sapiens
    ужас....18 специфических ...

Шуточно-правдивые иллюстрации о том, как сложно быть девушкой

Шуточно-правдивые иллюстрации о том, как сложно быть девушкой

Аргентинский иллюстратор Агyстина Герpеро (Аgustina Guеrrero) не понаслышке знает, как это быть девушкой, именно поэтому она создала шуточную, но в тоже время весьма правдивую серию рисунков, в которой отражает все «прелести» женских будней.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх